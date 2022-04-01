朋億看半導體擴建廠需求續揚 已完成溫室氣體盤查

廠務工程業者朋億 (6613-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望今年，總經理馬蔚指出，儘管半導體業近來有些雜音，但據台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音敘述，各大業者資本支出不會改變，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、力積電(6770-TW) 等也因與客戶長期合作，擴廠皆獲客戶支持，朋億看好，現今擴建需求仍將持續成長。

另外，隨著淨零碳排成為全球大趨勢，朋億也在近期完成 ISO 14064 溫室氣體排放查證，預期相應證書將在近幾個月取得，期望與各地政府、客戶共同努力，滿足在 2050 年前甚至更早，完成淨零碳排的目標。

針對現今缺工缺料疑慮，馬蔚強調，朋億除了增加原物料庫存，也從兩方面著手，一是增加自有工廠人力，另一則是在委外製造設備部分，積極開發新的供應商，減緩缺工缺料帶來的影響。

朋億近年積極投資併購並與外界結盟，包括去年投資銳澤、今年則與母公司聖暉 (5536-TW) 共同投資揚博 (2493-TW)，財務長歐俊彥補充，揚博主要生產 PCB 濕製程設備，跟公司現今發展的半導體濕製程設備有些許關聯，期望共同拓展市占，並看好揚博每年獲利穩定、配發率也高，可挹注長期營運。

朋億大股東為聖暉，持股比超過 60%，董事會在今年 2 月底通過修訂公司章程，將每股面額從 10 元變更為 5 元，期望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加 1 倍，活絡交易、並降低流通風險。

另外，朋億也規劃每年盈餘擬改配 2 次，分別在每年 7 至 8 月、2 至 3 月配息，預計該章程修定後，將提送今年股東會討論，若兩議案順利通過，朋億的總股數將從 3392.8 萬股，增加為 6785.6 萬股。

朋億主要共三大業務，高科技製程設備、高科技製程工程與環保及其他收入，營收比重分別為 50%、43% 與 7%，以地區來看，隨著合併銳澤效益顯現，台灣營收比重提升至 41%，中國則降至 56%，其他則約 3%。

細分客戶應用別，朋億近來受惠半導體各大業者積極擴廠，去年半導體營收比重達 85%，相較 2018 年 64% 大幅提升。