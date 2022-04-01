〈台股盤後〉台積電尾盤拉抬收斂跌幅 17600點失而復得

受到美股周四全面下跌，台股今 (1) 日在電子股帶頭下殺，指數一度重挫超過 200 點，跌破 17500 點，最低至 17465.61 點，在金融、防疫概念股逆勢撐盤下，加上台積電 (2330-TW) 尾盤跌幅大幅收斂，終場以 17625.59 點，下跌 67.88% 或 0.38%，成交量 2287 億元。

電子權值股表現疲軟，台積電開低震盪，早盤最低至 584 元，尾盤大單敲進下，終場收在 589 元下跌 1.34%；聯發科一度跌破 900 元，隨著低接買盤進場，跌幅逐步收斂，收在 900 元關卡；鴻海則在盤下震盪，下跌 1.42%。

高價股也一片慘綠，僅旭隼上漲逾 2%，緯穎摔出千金股，收在 990 元，下跌近 3%；譜瑞 - KY 跌近 6%，力旺、矽力 - KY、祥碩、大立光等都有 1-4% 跌幅。

電子股方面，PCB 族群有零星點火，新復興大漲逾半根停板，金像電、臻鼎 - KY、南電、柏承均收盤上。

國內疫情持續升溫，防疫概念股續強，檢測試劑廠亞諾法大漲逾 5%，瑞基、長興也收盤上；東鹼、中裕、永昕、藥華藥、尖端醫、健喬等、逸達等都有逾 1% 漲幅。

金融股逆勢走揚，新光金挾併購題材，爆量大漲超過 4%，永豐金、中信金、國票金、國泰金、富邦金、台新金等同收盤上。

法人表示，台股雖然站穩短均之上，不過俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，原物料供給吃緊，加上地緣政治、聯準會極鷹等不確定性因素下，市場觀望氣氛濃。