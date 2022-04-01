國產署辦公廳改建案第三度招標 新增條件提高誘因

財政部國產署今 (1) 日重新公告招商辦公廳舍原址改建案 (仁愛段基地)，為提高廠商投標意願，招標內容也重新修正，包括提供設定地上權改成南港段與中山段的商業區土地，同時調整無償委託管理契約，新增於一定期間後可申請終止該契約的機制。

國產署自有廳舍改建案，去年歷經兩次流標後，今天第三度重新公告招標，並修改招標條件，盼能提高廠商投標意願。

國產署辦公廳舍原址改建，透過與民間合作方式，由合作廠商在仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用，國產署另提供台北市區精華地段、交通便捷的南港段基地與中山段基地，以設定地上權方式提供合作廠商興建、營運自有建築物。

國產署表示，提供合作廠商的南港段及中山段兩處基地，地上權權利金底價約 3.4138 億元，存續期間 70 年，地租年息率採 3.5% 計收，合作廠商為國產署興建辦公廳舍經驗收合格後，可依設定地上權契約約定，辦理地上權及地上建物分戶移轉，並與國產署簽訂無償委託管理契約，負責地上權存續期間地租的收繳、欠租催繳等事宜。

國產署表示，考量本案以興建政府辦公廳舍為優先，具政策目的及公共建設需求，適度調整無償委託管理契約，即合作廠商在南港段、中山段基地興建自有房屋全部出售且完成移轉登記之日起算屆滿 5 年後，經徵得國產署同意，得終止無償委託管理契約，並確認無其他待解決事項後，退還履約保證金。