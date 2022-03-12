〈宏碁展望〉攜北捷攻智慧交通 車廂、電扶梯偵測系統下季上線

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 去年攜手台北捷運、北科大共同參與北捷安全升級計畫，繼完成入站防疫安全檢測系統後，下季也將在板南線忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化三站完成導入車廂異常移動偵測、主動式電扶梯安全等兩大系統，持續強攻智慧交通商機。

宏碁表示，因應疫情，去年完成入站防疫安全檢測系統後，有效協助降低民眾染疫風險，預期下一季也將完成車廂異常移動偵測系統、主動式電扶梯安全系統等設置，期望透過影像辨識偵測，提升乘客乘車舒適度、緊急事件及時回報與應變。

宏碁表示，北捷幅員廣闊，有 40 公頃級別機廠、多種類列車、加上綿延軌道、大量的站體，因此，宏碁在本次計畫中，就導入自有 AI BOX 多功能邊緣運算裝置，提供 AI 邊緣運算技術，將影像分析任務從雲端移至事件現場。

宏碁說明，去年與北捷、北科三方共同參與北捷安全升級計畫，是以 AI 人工智慧、雲端大數據為技術核心，規劃在 24 個月，以板南線忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化三站作為安全示範建置車站，預計 2023 年 6 月完成，包含入站防疫安全檢測、車廂異常移動偵測、主動式電梯安全、虛擬電子圍籬、軌道異物入侵偵測、AI 站務員服務、逃票行為偵測等七大系統。