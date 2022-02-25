聖暉與朋億斥資共2.1億元 取得揚博4.37%股權

無塵室機電工程大廠聖暉 (5536-TW) 及子公司朋億 (6613-TW) 今 (25) 日共同宣布，因應集團發展需求，將斥資 2.1 億元，取得揚博(2493-TW) 500 萬股普通股，持股比約 4.37%。

聖暉表示，將與揚博合作打造 PCB 及半導體先進製程設備、材料整合服務，並與朋億進行資源整合，在業務拓展取得綜效。

聖暉指出，揚博主要以 PCB 濕製程設備為主，5 至 6 年前開發 ABF 載板垂直顯影 Amopc Wing Etching 系統，擁有許多專利，主要應用 5G/AI 的 PCB 載板製程，已獲各大 PCB 廠使用，為國內高階 PCB 設備及半導體相關製程材料的重要供應商。

揚博去年營收 29.43 億元，創下近 15 年新高，前三季稅後純益 2.3 億元，每股稅後純益 2.03 元，近 10 年平均股利高達 2.39 元，為績優穩定的上市公司，期望藉由此次入股開啟雙方業務合作關係。

聖暉與朋億看好，此次結盟揚博將有助雙方資源整合、發揮綜效，進一步擴大兩岸半導體、光電、PCB 等產業業務商機，有助雙方長期發展，擴大營運規模以增強市場競爭力，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。