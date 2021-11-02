朋億前三季賺逾一股本 EPS 10.33元

朋億 (6613-TW) 今 (2) 日公告自結，受惠兩岸半導體客戶持續擴廠，加上整併銳澤效益顯現，第三季稅後純益達 1.35 億元，創歷年同期次高，季減 10%，年增 51.69%，每股稅後純益 3.99 元，累計前三季已賺逾一股本，達 10.33 元。

朋億第三季營收 16.48 億元，持平上季，年增 85.79%，毛利率 18.63%，季增 4.82 個百分點，年增 6.83 個百分點，營益率 11.47%，季減 3.48 個百分點，年減 3.5 個百分點，稅後純益 1.35 億元，季減 10%，年增 51.69%，每股稅後純益 3.99 元。

朋億前三季營收 40.82 億元，年增 37.49%，毛利率 21.17%，年減 2.82 個百分點，營益率 12.53%，年減 2.35 個百分點，稅後純益 3.5 億元，年增 7.03%，每股稅後純益 10.33 元。

朋億表示，受惠中國半導體大廠在多地啓動擴建計劃，加上旗下銳澤氣體二次配系統訂單挹注，半導體業營收比重已自去年同期的 72.3%，提高至 86.8%。

展望第四季，朋億看好半導體、記憶體、光電等大廠客戶訂單持穩高檔，高科技製程設備的拉貨及施作工程服務，均保持穩定進度，且現今在手訂單金額已達去年同期的 1 倍以上，未來將逐步認列，為整體營運帶來正面挹注。

另外，朋億也持續招募台灣專案工程人員，建置優質專業人力，優化朋億及銳澤競爭力，推升公司未來營運更上層。