〈陸港盤後〉中概股下市危機擴大 A股、港股倒成一片

中國 A 股、港股周四（31 日）倒成一片，創業板指、深證成指、恒生及恒生科技指數均大跌逾 1%，原因是美國證管會（SEC）周三（30 日）再度出手，將百度 (BIDU-US) 、愛奇藝 (IQ-US) 、富途控股等中概股打入「欲摘牌名單」。

證券時報報導，滬指周四收盤跌 0.44% 至 3,252.2 點，深成指跌 1.19% 至 12,118.25 點，創業板指跌 1.38% 至 2,659.49 點。兩市成交額合計人民幣 1.0091 兆元，北向資金淨流入 10.53 億元。

香港恒生指數收盤大跌 1.06%，22,000 點大關失守，恒生科技指數重挫 1.4%。

SEC 周三將百度、愛奇藝、富途、凱信遠達醫藥及 Nocera 打入「欲摘牌名單」，為 3 月以來第三波被列入名單的中概股。這幾家中企可在 4 月 20 日前提交證據，證明自己不具被摘牌的條件。

SEC 並將百濟神州 (BGNE-US) 、百勝中國、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 、和黃醫藥、盛美半導體等中企列入「確定摘牌名單」。

中國證監會國際部負責人周四說，中方注意到近日 SEC 主席 Gary Gensler 對雙方審計監管合作的表態，自去年 8 月以來，中國證監會主席易會滿和 Gensler 已三度進行視訊會議，商討審計監管合作中的遺留問題，雙方都有意化解分歧。

富途周四則表示，一直關注美國 HFCAA 的要求，評估其對公司的潛在影響，並積極探索維持公司上市地位的方案，進入暫時性名單並不意味著公司的美國存托股票會在近期被強制摘牌和下市。百度股價周四收盤應聲大跌逾 3%。

與此同時，中國 3 月官方製造業、非製造業及綜合三項採購經理人指數（PMI）均低於景氣榮枯分水嶺，凸顯封城令與國際地緣政治不穩定的衝擊。

中國銀河證券說，股市仍面臨外圍風險，投資人仍需等待國內趨勢反轉的信號，建議配置策略關注性價比，在「穩增長」和高景氣兩條主線下，尋找攻守兼備優質標的。

國海證券則認為，3 月 16 日金融委會議「呵護」市場意圖明確，引發今年來 A 股調整的部分負面因素，已獲監管機關積極回應，因此本輪「政策底」已現，但「市場底」很可能會延後出現，目前 A 股仍處於磨底階段。

國海證券說，「市場底」的信號包括超常規政策進一步發力、宏觀經濟觸底走穩、海外負面擾動緩解。