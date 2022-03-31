〈華碩結盟振樺電〉再砸8.25億元加碼投資瑞傳 持股攀升至45%

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近年積極布局 AIoT 領域市場，今 (31) 日再砸下 8.25 億元加碼投資振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳，加計去年 2 月已完成的第一階段投資，累計總投資 23.25 億元，取得瑞傳約 45% 股權。

華碩是在去年 2 月以重要合資夥伴方式，與振樺電進行股權結盟，第一階段以 15 億元取得瑞傳約 30% 股權，第二階段則以 100% 瑞傳股權價值約 55 億元為基礎，再進一步取得 15% 股權，深化雙方合作關係，而第二階段在今日完成，依此推算華碩再砸下約 8.25 億元。

交易完成後，振樺電對瑞傳持股將降至約 54070 仟股，持股比降至 55%，振樺電表示，瑞傳仍為合併控制子公司，相關股權比例變動的交易僅影響權益項，並不影響損益。

華碩與振樺電深化策略合作關係後，規劃將瑞傳打造成為工業物聯研製中心，並計劃從 AIoT 伺服器切入，由華碩研發設計、瑞傳則負責代工，強化雙方在 AIoT 的布局，去年也由華碩 AIoT 事業群共同總經理許祐嘉、張權德兼任瑞傳共同總經理。

營運方面，華碩首季雖受傳統季節性影響，但法人預期，整體衰退幅度仍將優於往年，估營收季減 1 成以內，展望全年，華碩認為，近年擴大商用、電競、創作者等高階市場商機逐步發酵下，對今年整體出貨仍審慎樂觀，其中，估今年電競筆電仍將年增 2 成以上，未來 3-5 年也可望保持雙位數成長。