〈中信金法說〉預估我央行共升息2.5碼 挹注中信銀息收約30~35億元

中信金 (2891-TW) 今 (31) 日舉行線上法說，根據金控內部評估，我中央銀行預今年升息幅度為 2.5 碼，在台美都升息挹注下，銀行全年淨利差 (NIM) 將增加 7 個基本點，預估可挹注銀行淨息收約 30 到 35 億元。

中信金財務長邱雅玲表示，金控內部評估，美國聯準會今年會升息 7 碼、台灣央行在 3 月升息 1 碼後，接下來三個季度將分別升息半碼，全年升息 2.5 碼，對銀行而言是有利的。

邱雅玲進一步說明，根據中信銀的存放結構估算，每升息 1 碼，對銀行完整 12 個月的 NIM 約 6 個基本點，淨利息收益約增加 26 億元；而美元升息 1 碼，對 NIM 的影響約 1 個基本點，淨利息收益約增加 4 億元，在台美都升息的情況下，挹注銀行全年息收約 30 到 35 億元。

邱雅玲表示，金控分析台灣央行升息主要有三大原因，包括：一、輸入性通膨影響，二、新台幣走弱導致進口物品價格變貴，三、升息可降溫房市與資產過度膨脹。

根據中信金內部評估，台灣今年的通膨率比政府預估值略高，預估我全年通膨率約 2.4%，但在經濟成長持續擴張的環境下，預估我全年經濟成長率 (GDP) 預估值約 4%，但要注意的是，如果輸入性通膨持續惡化，將是左右今年 GDP 能否保 4 的最大變數。

展望後市，邱雅玲表示，今年的經濟處於「三期」狀態，包括：一、疫情影響的末期，二、俄烏戰爭影響的中期，三、主要國家升息的前期。

邱雅玲解釋，其中疫情影響的末期是指，歐美、東南亞陸續解封，商業活動復甦，讓疫情對經濟的負面影響逐漸緩解；至於戰爭對經濟影響則是供需面的影響，但俄烏站全球經濟比重僅 2%，預期對經濟影響有限，反倒是產生的需求可以抵消戰爭的直接影響損失。

不過，邱雅玲也說，戰爭勢必導致通膨壓力增加，尤其供應鏈瓶頸改善有限，預期到今年第 2 季前物價恐將持續居高不下，但如果通膨沒有繼續惡化，在高基期效應下，預估下半年高物價趨勢可望減緩。



