華碩衝刺AIoT布局 本季不排除再增持瑞傳持股

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近年積極布局 AIoT 領域，繼去年斥資 15 億元取得振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳 30% 股權後，也評估自建智慧工廠，近期更攜手台灣大學共同成立研發中心，依華碩規劃，本季不排除再擴大投資瑞傳，將持股比例進一步拉升至 45%。

華碩積極拓展人工智慧、AIoT 等領域事業，其中，AIoT 應用鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧零售等三大領域，內部也鼓勵各事業單位透過產學合作、策略聯盟，朝創新創業、新科技技術、創新生態圈等應用領域方向布局。

華碩是在去年 2 月大動作入股振樺電子公司瑞傳，強化雙方在 AIoT 布局，計劃從 AIoT 伺服器切入，由華碩研發設計、瑞傳則負責代工，華碩當時就規劃在一年內，再取得瑞傳 15% 股權，深化雙方合作關係，對此，華碩僅表示，中長期持股規劃方向不變。

不過觀察華碩在智慧製造領域布局上，也規劃投資近 30 億元在台灣設立智慧產線、智慧工廠，據悉，智慧產線就將優先在瑞傳工廠應用，至於自有智慧工廠則會另覓地點興建，對於產品線規劃，華碩表示，將優先鎖定少樣多樣的 AIoT、受關稅影響的伺服器產品。

營運方面，華碩認為，明年首季筆電、主板產業仍供不應求，個人電腦市場需求維持正向，依在手訂單評估，仍有 2-3 成訂單無法滿足，主因是受缺櫃、塞港影響，出貨遞延效應持續，至於 IC 缺料狀況，明年則可望持續改善，但仍無法完全紓解。