一張不留跳船閃 台驊帶頭出清長榮持股 進帳逾2億元

在長榮 (2603-TW) 公告將減資 6 成並擬配息 18 元後，市場並不買單，今 (16) 日尾盤一度遭摜至跌停，貨攬業者台驊 (2636-TW) 最新公告，今日再出清剩餘的長榮持股共 2000 張，每股平均價格 151.31 元，處分利益 2.06 億元。

台驊解釋，賣長榮持股主要是為提高資金使用效益。

台驊 14 日才公告，自去年 12 月 28 日至 3 月 14 日，合計共售出陽明 (2609-TW)2800 張、長榮 2205 張，僅僅隔了 2 天，又將手上僅剩餘的 2000 張長榮持股全數出清，勢必再引發投資大眾一陣譁然。

台驊董事長顏益財過去讓投資人琅琅上口的名言是「一張不賣 奇蹟自來」，然而，自去年底起帶頭賣股，更選在長榮宣告將減資後的隔日出清對長榮持股，恐影響投資人信心。

在今日售出長榮持股後，台驊尚持有陽明股票 1.65 萬張，其中 1 萬張是陽明辦理私募時買進、5500 張是辦理增資時買進，買進價格僅 10.48 元、12 元，若出脫獲利將相當驚人。

對此，顏益財僅表示，陽明持股預計作為長期投資，但並未透露預計持股多久，未來動態受到關注。

不過，顏益財日前解讀今年的海運市況仍是「萬里晴空、直上雲霄」，預期運價將處高位震盪，仍對今年海運業的獲利面看佳，既然基本面優異卻出清長榮，是否與外界傳的長榮集團內部經營權之爭有關，或僅是資金面的運用，仍有待觀察。