〈電信掀整併潮〉電信三雄：整併已成趨勢 不影響資費變化

台經院今 (31) 日舉行「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流會議」，外界擔憂，一旦進入新三雄時代恐降低市場競爭態勢，將連帶影響消費者的資費權益，對此，電信三雄均認為，電信整併是趨勢，但並不影響資費變動。

NCC 與公平會委員表示，由於台灣之星與亞太電 (3682-TW) 長期營運虧損，對於電信整併潮正面看待，不過兩起合併案均通過後，在家數變少情況下，市場競爭可能同步降低，不免擔心資費會跟著調漲。

對此，台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋認為，台灣電信市場的有趣現象就是除了價格以外，其他電信議題並不重要，雖然低資費吃到飽服務讓消費者有小確幸，但若市場長期都以價格為導向，電信商不會做出差異化服務，更不利於國家產業發展。

此外，電信市場本來就存在高度競爭關係，政府不必擔心因為有整併潮，市場就沒有競爭性，只是台灣政策過於短視，太注重低資費。

遠傳 (4904-TW) 也針對台灣低資費現況分析，由於台灣低價吃到飽服務相當普遍，消費者可以透過其他平台來滿足網路使用需求，但電信業者卻不能多收費用，導致近年電信商語音、數據服務收入大幅下滑，尤其語音服務更被國外其他大型平台侵蝕。

此外，電信業者的收入奠定在台灣 2300 萬人上，在市場難以成長與低資費環境下，卻要生存 5 家電信業者，因此企業永續發展，才是消費者的保障。

台灣大 (3045-TW) 指出，電信產業發展不能只看價格，還包括服務品質，公司也持續關注在如何提升服務價值，此外，電信商除了提供數據語音服務外，目前也正在尋找其他成長動能，並能提供消費者更多元的服務。

中華電 (2412-TW) 表示，近期電信業很熱鬧，兩個合併案對產業的影響還需時間評估，不過民國 85 年時，依照當時政策法規只有兩張電信執照，隨著大環境演進，執照分配也有調整，時至今日，回到市場競爭也是必然。