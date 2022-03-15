中華電發行35億元永續發展債 國內電信業首檔

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日發行可持續發展債券，並於櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，該檔債券發行金額為新台幣 35 億元，5 年期，票面利率 0.69%。中華電指出，這不但是首檔國內電信業所發行永續發展債券，也是全球電信業中少數發行永續發展債券業者之一。

中華電表示，此檔可持續發展債券原定發行 30 億元，但因投資人認購踴躍而增額發行，為目前國內非製造業發行可持續發展債最大案。此外，在近期利率大幅飆升的趨勢下，逆風定價仍順利取得相對較低利率，顯示市場高度的肯定。

永續發展債券依資金用途分為綠色債券、社會責任債券或可持續發展債券，其中可持續發展債券係指資金同時用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫。中華電說明，本次發行的可持續發展債券，資金用途將同時涵蓋環境保護及社會發展投資，並透過財務攜手工務業務，實踐永續經營發展理念。

中華電指出，公司持續致力推動企業永續發展，在環境保護方面，為首家推動供應鏈永續管理的電信業者、首家取得「ISO 14067 及 ISO 14046」雙環境管理認證的電信業者。

在社會責任方面，中華電長期投入企業資源進行電信普及建設，致力於縮短數位落差及創造數位機會，具體響應及支持政府保障國民基本通信權益。

尤其在 COVID-19 疫情期間，中華電善用 ICT 科技防疫，迅速組建科技防疫團隊，創新研發簡訊實聯制、防疫監護管制系統，並以固網、行網、Wi-Fi「三網齊上」的優質寬頻網路環境，力挺全台用戶安心度過防疫階段。