本土、境外確診數創今年高 泰博、瑞基等湧強勁急單

國內本土疫情延燒，單日確診人數再創今年新高，政府拋出「類普篩」防堵疫情，催出快篩、PCR 需求暴增，包含政府、醫院下單力道都相當迫切，檢測試劑業者均明顯感受到強勁又急迫的訂單，其中泰博 (4736-TW) 更拿下基隆類普篩多數訂單，瑞基 (4171-TW) 則是主要供應國內 PCR 檢測試劑的廠商，成最大受惠者。

指揮中心今 (31) 日公布，國內確診數一口氣新增 87 例本土個案、境外移入新增 152 例，雙創今年新高，國內個案多在不同縣市群聚，包括宜蘭、基隆、大台北地區等地區，疫情持續向外擴散。

為防堵疫情、找出感染黑數，指揮中心首度在基隆實施類普篩，先使用準確度 9 成以上的家用快篩，若有民眾確診，再用 PCR 進行確認，也帶動快篩與 PCR 檢測試劑需求快速彈升。

泰博成為最首先受惠廠商，除拿下衛服部 200 萬劑快篩試劑的 7 成標案訂單，此次疫情較嚴重的基隆，當地 36.3 萬人全面類普篩，泰博也負責供應多數快篩試劑。

瑞基也是主要受惠廠商之一，由於快篩試劑是防堵疫情的第一道防線，民眾篩出陽性後，會再用 PCR 進行確認，瑞基是國內主要 PCR 檢測試劑供應廠商，旗下新型冠狀病毒檢測試劑，更導入國內 93 間合格特約檢驗單位，並透過經銷商供應各大醫院。

瑞基表示，近日經銷商接洽訂單量明顯增加，有助上半年營收優於去年同期，法人認為，對比去年上半年同樣有本土疫情，此次瑞基訂單量暴增，顯現檢測需求與規模明顯成長。

至今為止仍有不明傳播鏈與境外移入病例，且染疫者多為已施打疫苗的突破性感染者，且隨時有發生病毒變異的可能，更將推升 PCR 核酸檢測需求加溫。

另外，金萬林開發的新冠檢測試劑，則由世基 (7595-TW) 進行原料分裝、代工後，再由金萬林出給醫院，目前已與全台超過 10 家醫院合作。公司指出，隨著本土案例暴增，檢測需求提升，醫院拉貨量也比過往強勁，加上既有設備陸續交貨，4 月營收將優於去年。