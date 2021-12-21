〈世基檢測布局〉向長庚取得磺胺抗生素檢測技轉 目標兩年內拿下認證

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2021年12月21號12點3分

基米 (4195-TE) 轉投資公司世基生醫 (7595-TE) 今 (21) 日與長庚醫院完成磺胺抗生素過敏基因檢測技轉，將由長庚醫院提供技術與臨床試驗，世基負責臨床費用與產品商業化，磺胺抗生素檢測產品目標兩年內拿到國內醫材認證。

世基副董事長周孟賢表示，將把磺胺抗生素過敏基因檢測商品化，並由長庚醫院負責執行臨床試驗，預計收案人數落在百人，世基將支付所有試驗費用約 1000-2000 萬元。

周孟賢認為，一般檢測醫材產品從臨床到取得認證，至少需要三年的時間，不過透過與長庚醫院合作，預計可以加快試驗進度，有機會兩年拿到醫材認證，未來將先鎖定國內市場，再拓展至海外市場。

據統計，磺胺抗生素藥物每年會有 10 萬人使用相關藥物，全球用藥排名第五名，該藥物基因檢測使用量大，年齡族群涵蓋青少年到老年人，其中，亞洲人帶有危險基因盛行率高達 1 成。

長庚醫院皮膚部部長鐘文宏表示，磺胺抗生素廣泛使用在皮膚感染、上下呼吸道感染、腎臟尿路感染、腸胃道感染、生殖器感染等，不過磺胺抗生素也可能引起嚴重藥物過敏，從輕微的局部或全身搔癢紅疹，嚴重過敏反應包含史帝文生強生症候群 (SJS) 等，甚至可能出現肝腎功能受損或多器官衰竭而導致死亡。

鐘文宏指出，在長庚醫院收治的案例中，曾有 18 歲少年因治療青春痘服用此抗生素後，最終導致肝衰竭而死亡；也有中年女性病患，因有泌尿道感染服用磺胺抗生素，後續產生全身性皮膚破皮，甚至引起敗血症差點死亡，但卻產生眼睛視力嚴重受損的後遺症。