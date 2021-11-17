世基、北醫產學合作 開發癌症用藥安全基因套組

世基生醫 (7595-TE) 今 (17) 日與臺北醫學大學簽訂產學合作合約，雙方將攜手研發癌症用藥安全基因套組，未來病患只要抽一次血，即可針對 13 種癌別、共 45 種藥物劑量、副作用及治療效果進行評估。

世基總經理詹富慧表示，此研究計畫為期三年，同步啟動轉譯醫學的新技術驗證模式，由北醫附醫提供癌症病患資訊，確認癌症用藥安全基因套組功效後，即可應用於癌症病患臨床治療，醫師可在治療前，檢視癌症病患的基因資訊，提供適合的治療方案。

北醫附醫癌症中心主任葉劭德指出，過去病患抽一次血僅能檢測單一基因，預測單一藥物的副作用，目前研發的癌症用藥安全基因套組，涵蓋多基因多藥物，未來民眾只要抽一次血即可針對 13 種癌別共 45 種藥物組合進行檢測，包括前列腺癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌等。

北醫附醫補充，目前癌症治療有三大核心技術，包括手術、藥物治療及放射治療，其中藥物治療涵蓋化學治療、標靶藥物以及賀爾蒙藥物等；雖然腫瘤控制率與存活率均較十年前顯著提升，但藥物副作用仍是影響常規治療成功與否的關鍵，臨床上常見的副作用如嘔吐、腹瀉、骨髓抑制、神經毒性等。

根據衛福部最新癌症登記報告顯示，癌症連續 39 年高居全國十大死因第一名，但癌症治療已出現反轉；2020 年平均每 10 分 30 秒有 1 人因癌症死亡，不僅較 2019 年的 10 分 27 秒時間拉長，也是自 2009 年以來首度放緩。