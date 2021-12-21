〈世基檢測布局〉兩項產品有望納健保 明年拚轉盈、營收創新高

基米 (4195-TE) 轉投資公司世基生醫 (7595-TE) 看好，降尿酸藥物檢測與痛風藥檢測產品明年有望納入健保價，將進一步推升出貨量成長，加上孩童相關檢測產品穩定增長，法人預期，明年全年營收有望年增 5 成，創新高，獲利則在研發、技轉費用高峰已過，力拚虧轉盈。

副董事長周孟賢表示，儘管今年受到疫情影響，海外檢測試劑布局放緩，營運重心擺在國內市場，並維持成長態勢，看好後疫情時代，國人對檢測需求提升，既有檢測產品出貨量同步看增。

世基針對兒童常見藥物過敏、癲癇藥物過敏、心血管用藥、鎮熱止痛藥物等開發出基因檢測產品，其中，降尿酸藥物已在台灣及亞洲各國醫院廣泛使用，預計明年有機會取得健保價。

法人估，隨著降尿酸藥物與痛風藥檢測產品，明年有機會取得健保價，將帶動出貨量增加，加上兒童常見藥物過敏檢測產品穩定出貨，明年全年營收有望年增 50%，上看 1.8 億元，創新猷。

世基今年大舉投資研發檢測產品並與學術單位合作，包括與北醫進行產學合作，費用約 750 萬元、向長庚醫院技轉磺胺抗生素過敏基因檢測技術，費用約 1200 萬元，預估明年未有大筆資本支出下，營運有望首度轉盈。

產能方面，周孟賢指出，除了廠房已取得 GMP 認證外，規劃將所有產現導入自動化設備，最快明年下半年完成，屆時產能將大幅增加 3-5 倍。