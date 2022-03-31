〈中信金法說〉自住+公教挹注 估全年房貸可望出現雙位數增幅

中央銀行升息將使房貸族負擔增加，是否影響銀行房貸業務動能，中信金 (2891-TW) 財務長邱雅玲說，以過去經驗來看，升息循環確實讓房貸餘額增幅放緩，但中信銀的房貸以自住型的剛性需求為主，加上公教房貸業務，預估今年房貸業務可望出現雙位數增幅。

中信金今 (31) 日舉行線上法說，邱雅玲指出，內部評估不動產交易是由市場供需決定，也有很多交互影響，但從歷史資料來看，過去市場進入升息循環時，確實讓購買住宅的貸款餘額的成長幅度就會放緩。

邱雅玲指出，以 2004 年到 2008 年期間，市場升息幅度高達 9 碼，當時住宅貸款的年增幅下滑情況較為明顯。

但 2010 年到 2015 年期間，由於升息幅度不大，因此住宅房貸餘額下滑幅度就相對不明顯，內部評估，我央行今年共升息 2.5 碼，升息幅度不大，對資金槓桿與成本影響相對有限。

邱雅玲說，中信銀房貸主要都是自住型的剛性需求，過去銀行房貸約有 7% 到 9% 的增幅，而且今年還有承作軍公教的政策性房貸，預估今年房貸餘額還仍有較高的個位數成長，甚至出現雙位數增幅。

中信金去年稅後純益共 542.05 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE)13.7%，稅後資產報酬率 (ROA)0.79%，每股稅後純益 (EPS)2.73 元，中信金日前決議每股發放 1.25 元現金股息，以今天收盤價 29.4 元計算，現金殖利率約 4.25%。