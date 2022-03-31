外資偏愛金融股 買超前10名就有6名

台股今 (31) 日終場小跌 47 點，收在 17693 點，仍守住 5 日線，外資持續站買方，並特別偏愛金融股，買超前 10 名就有 6 檔是金融股，合計買超張數近 12.13 萬張，並瞄準聯電、群創、強茂等電子股進行提款。

三大法人今日合計買超 19.11 億元，外資買超 24.59 億元，連 2 買，投信買超 5.07 億元，連 3 買，自營商則賣超 10.64 億元，期貨方面，外資加碼空單，空單未平倉口數增加至 9216 口。

觀察外資買超，隨著全球進入升息循環，金融股深獲外資青睞，今日買超前 10 名就有 6 家金融股，包括台新金、中信金、開發金、新光金、第一金、兆豐金，同時因國際不確定因素仍多，再度買超元大台灣 50 反 1 近 1.3 萬張，顯現外資對台股走勢仍保守看待。

外資賣超則瞄準產業前景有雜音股，包括面板、記憶體、晶圓代工、電子組裝等業者，其中，聯電遭賣超張數居冠，達 1.4 萬張，群創、誠美材也各有 1.2 萬、3000 多張，EMS 廠廣達、仁寶、英業達張數也各約 3000 張。

投信則與外資看法一致，買超長榮航、中信金、兆豐金等，張數約 1000 張，且也賣超華邦電、強茂，張數分別近 3000、5600 張；自營商也與外資同樣看好開發金、中信金等。