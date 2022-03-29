5G成長周期近尾聲 外資雙降聯發科評等、目標價1050元

外資今 (29) 日出具報告指出，由於中國手機市場疲軟、新興市場面臨通膨壓力，以及 5G SoC 成長周期接近尾聲，預期聯發科 (2454-TW) 最快第二季就會面臨降價壓力，因此調降聯發科評價至中立、目標價也自 1300 元砍至 1050 元。

外資認為，儘管聯發科 5G 解決方案與高通 (QCOM-US) 相比仍具有高度競爭力，但今年下半年、明年成長將放緩，因此調降今、明年每股純益預估 2%、10%，分別為 83 元、82 元，反映智慧型手機需求疲軟、晶片定價降低與代工產能舒緩後競爭加劇的風險。

中國中高階 5G 手機市場近來疲軟，外資預期，聯發科 5G SoC 首次降價恐出現在第二季，降幅約 5-10%，且隨著中國以外的新興市場因通脹壓力上升、對價格更加敏感，加上晶圓代工產能緊張態勢趨緩，下半年會有更多降價的空間。

外資指出，目前全球 5G 滲透率第一季已超過 50%，其中，中國達 85%，西歐也有 75% 以上，不過，新興市場恐需要更多的時間與更低的價格，才可吸引消費者從 4G 跨到 5G，整體成長週期也跟著接近尾聲。

外資補充，除了 5G 升級週期，聯發科先前也受惠居家辦公的強勁需求與 Wi-Fi 6 升級週期，但隨著近期 PC 市場成長放緩，相關需求也將在今、明兩年下滑。

不過，外資也點出，儘管終端需求疲弱，但聯發科與 3G、4G 時期不同，目前並沒有看到第三個競爭對手，如紫光展銳或是品牌自研的晶片，加上聯發科具備高殖利率保護，因此並未將評價調降至賣出。