5G建置盛況已過 中國電信巨頭示警未來基站投資將大幅下滑

中國 5G 建置已達到高峰，中國電信巨頭中國移動、中國電信近期紛紛下調今年 5G 投資規模，並示警未來相關投資力道將明顯減少。

中國電信總裁李正茂上周表示，今年中國 5G 投資額將下修 10% 至人民幣 340 億元 (約合 53.4 億美元)，而未來兩年投資力道將轉為穩定、溫和的方式進行。

中國移動認為，未來 5G 資本支出將會下滑，今年預算為人民幣 1100 億元，占公司總支出仍達 6 成，但較去年下滑 3.5%，董事長楊杰指出，明年 5G 支出恐會明顯下滑。

5G 手機銷售也出現放緩跡象，中國資訊通訊研究院 (CAICT) 報告顯示 ，今年兩個月國內手機出貨量明顯下降，1 月 5G 出貨 2630 萬支，年減 3.5%；2 月出貨 1160 萬支，年減 24%， 是過去一年以來首度連兩個月下滑。

消費端對 5G 需求也有所轉變，中國電信 5G 新增用戶自去年 10 月以來持續下滑，中國移動 2 月新增用戶 2400 萬名，但仍較去年同期下滑。

去年全球 5G 布建領頭羊中國受疫情衝擊，加上供應鏈不順，三大主要電信商原訂上半年開出的標案，除遞延至下半年開出，規格更較過往低，導致光通訊廠營運受拖累。

不過，美國基建案開出大量寬頻建置需求，加上歐洲積極發展光纖到府 (FTTH)，已成為光通訊廠積極布局兩大市場，其中波若威指出，寬頻基建、資料中心光元件需求強勁，今年有望擺脫陰霾重返成長道路。