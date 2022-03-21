5G專網需求迫切 電信三雄推新應用加速企業轉型

電信三雄看準 5G 專網需求迫切，擴大 5G 布局，中華電 (2412-TW) 在基隆港區打造全台首座 5G 智慧海港無人載具整合應用試驗場域、台灣大 (3045-TW) 則與台智雲合作推出 TWCC(Taiwan Computing Cloud) 台灣 AI 雲平台商用服務、遠傳 (4904-TW) 攜手高通 5G 專網彈性製造解決方案，均期望藉此加速企業數位轉型。

中華電整合集團資源，包括中華系統整合、中華資安國際、中光電智能機器人等，合作推動「5G 智慧海港無人載具應用及 UTM 服務功能驗證計畫」，並攜手台灣港務公司，一同響應交通部 5G 智慧交通發展補助計畫。

該計畫以基隆港區作為試驗場域，透過無人機、無人船與水下海事機器人等無人載具，建構出港區空域、海域的 5G 智慧巡檢全方位解決方案，搭配 AI 智能分析及 UTM 無人載具智慧監管平台，並透過中華電信 5G 企業專網傳輸無人載具資料，來掌握港區狀況、增加巡檢效率、提升港區安全及優化海港環境運作。

中華電在基隆港場域建置 5G 智慧海港無人載具整合應用平台，提供 UTM 智慧監管、AI 智能分析等海港管理功能，其中，UTM 智慧監管可同時監管無人機、無人船及水下海事機器人運作狀態、AI 智能分析功能則提供非法釣客告警、港區道路檢測、海上汙染物偵測等，可代替常態性人工檢查作業。

台灣大今日宣布，與台智雲攜手推出 TWCC(Taiwan Computing Cloud) 台灣 AI 雲平台商用服務，該平台以國內自研自製的《台灣杉二號》AI 超級電腦為基礎，可有效協助台灣企業導入 AI 與機器學習等工具，加速企業數位轉型，同時實現節能目標。

TWCC 台灣 AI 雲平台商用服務將由台灣大提供機房建置與資安維運，除了計算能量大幅躍進外，也為台灣目前最節能的高速計算主機，其 PUE 值 (電力使用效率) 經實測僅 1.2，代表機房空調冷卻時所耗的電力低，與企業自建同規模的主機設備相比，採用 TWCC 節能可達 48%。

台灣大商務長吳傳輝表示，AIaaS(人工智慧即服務) 是企業對接未來的關鍵，企業採用 TWCC，可依需求選擇適合的運算服務、發展專屬的 AI 應用，無須自行建置運算設備。

遠傳則攜手高通，將首度展示 5G 專網彈性製造解決方案，其支援多種工控 I/O 介面，使資料可控可管，產線也更具彈性、便於快速調整、減少產線停機時間，以及透過 AI 和邊緣運算進行智慧人臉辨識應用，使製造業達到智慧化與去線化，加速推動產業升級轉型。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵指出，國內企業對 5G 專網需求日漸提高，其中高科技產業和製造業的需求最為迫切，透過 5G 專網可協助工廠自動化、降低製程不良率、提升稼動率與廠務管理效益。