電子傳產熄火、金融挺身而出 台股跌47點收17693點

俄烏談判生波瀾，加上上海祭出全面封城，使得台股電子族群今 (31) 日走軟，傳產普遍熄火，金融股則持續吸金，扮演撐盤主帥，但加權指數尾盤湧現賣壓，終場下跌 47.09 點或 0.27%，收在 17693.47 點，成交值萎縮至 2270.51 億元。

櫃買指數終場下跌 0.59%，收在 217.06 點，成交值 697.9 億元。上市櫃成交值合計 2968.4 億元。

權王台積電今天震盪走低，失守 600 元關卡，終場下挫 0.5%，收 597 元；聯發科陷多空激戰，一度跌至 900 元，隨後短暫翻紅，終場又跌逾 1%，以 905 元作收；國巨、廣達、大立光等電子權值股均下跌超過 1%。

受惠升息循環及高殖利率題材，金融保險類股指數盤中大漲逾 1%，攀上 1885 點，改寫近 25 年新高，其中包括合庫金、華南金、台新金、第一金、兆豐金等，股價上漲 1-2%，小型銀行股聯邦銀勁揚逾 4%，新產漲 1.6% 續創歷史新高，而金控雙雄漲勢相對較小。

外資先前出具報告保守看待記憶體前景，不過，美光及調研機構集邦科技皆看好第二、三季 NAND 報價，打臉外資，記憶體相關族群今天表現兩樣情，模組廠品安、十銓均在盤上表現，但 NAND Flash 控制 IC 廠群聯重挫近 4%，鈺創、晶豪科、華邦電也有 1-3% 的跌幅。

國內本土疫情持續延燒，各地都有多條傳播鏈，上海疫情嚴峻改為全面封城，使得防疫概念股再度成為多頭指標，其中醫材廠泰博抗原快篩試劑湧入急單，吸引資金進駐，今天大漲 7%，站上 200 元，創逾半年新高，亞諾法、寶齡富錦、毛寶、ABC-KY、康那香等漲勢也不俗。

傳產方面，航運股普遍走低，貨櫃三雄中以萬海跌勢較重，長榮、陽明力守盤上，航空雙雄走勢不同調，華航跌逾 1%，長榮航則小漲作收，其他包括遠雄港、四維航、志信、裕民等賣壓都偏重。