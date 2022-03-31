〈電信掀整併潮〉調整頻譜使用上限 5家業者意見分歧

台灣電信業兩大合併案宣告進入新三雄時代，不過根據法規，1GHz 以下可使用的頻寬不得超過總額 3 分之 1，若電信商完成整併後，各業者恐面臨頻譜超標問題，業界也掀起調整法規的聲浪，不過五家電信商各擁立場、意見分歧。

根據法規，電信業者持有頻率低於 1GHz 以下、3GHz 以下及 6GHz 以下的頻寬，不得超過可供核配總頻寬的三分之一。據 NCC 統計，1GHz 以下頻段共釋出 150MHz 頻寬，台灣大 (3045-TW) 合併台灣之星後，1GHz 以下將會多出 10MHz、亞太電 (3682-TW) 則須先出售 20MHz 頻寬，否則併入遠傳 (4904-TW) 後，遠傳將面臨頻譜超標問題。

台經院今 (31) 日舉行「電信事業合併與市場競爭研究成果分享與意見交流會議」，並邀請五家電信商高層以及相關領域專家進行討論，針對 1GHz 以下頻譜上限及各頻譜上限是否需要調整，各家立場不同調。

中華電 (2412-TW) 立場是維持當初競價設定的頻譜上限，且規則不應該因為合併案而有所改變，此舉可避免後續業者有其他頻譜交易時，失去公平性以及無法反映頻譜價值。

中華電則表示，近期電信業很熱鬧，兩個合併案對產業的影響還需時間評估。

遠傳則強調，除了中華電頻譜不會超過上限，遠傳若與亞太電信合併後，頻譜也沒有超過規限制，但其他業者有頻譜超標的疑慮，就看能否適用其他法規。

不過，當初電信商在競標頻譜時，是基於政府政策、公司既有頻譜與用戶數來評估頻譜數量，若事後修改法規就可能改變過去電信商競標頻譜的基礎。

台灣大則認為，頻率使用辦法沒有超限、違規的情況，以 NCC 設立的機制來看，當產業家數出現變化時，3 分之 1 的頻率使用效率情況不是鐵律，是可以適時調整。

台灣之星認為，台灣電信商從 5 家走向 3 家是必然趨勢，若 NCC 核准兩起併購案後，頻譜使用上限應該不能只有 3 分之 1，頻率上限則要重新考量。

亞太電信指出，過去政府訂定 3 分之 1 規定時，是基於 5 家電信商可使用的頻譜空間，未加入業者併購的可能性，但隨著合併問題浮現，未來頻譜上限是否調整還是得回歸法規。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉麗秋表示，由於電信產業共有 5 家業者並處於高度競爭，因此當初訂定頻譜使用規則時，才會有頻譜使用 3 分之 1 的上限，但隨著產業縮至 3 家電信商，應該回頭審視頻譜資源該如何呈現最大效益。

以各時代網路來看，要達到最大效益，2G 時期只需要 10M、3G 則提升至 20M、4G 擴增至 40M，5G 則要 100M 否則很難推出創新應用，在 5G 頻譜資源有限下，業者也呈現細碎化。