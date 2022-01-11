華虹8吋廠跳電加劇成熟製程吃緊情況 台廠可望迎急單

中國晶圓代工廠華虹集團上海 8 吋晶圓三廠日前傳跳電意外，業界人士指出，約 1.2-1.5 萬片晶圓產出受影響，將加劇成熟製程產能吃緊情況，國內晶圓代工廠如聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 與世界先進 (5347-TW) 等，可望迎來急單。

華虹旗下上海 8 吋晶圓三廠，7 日因廠內設備故障，導致廠區停電逾 3 小時，12 吋晶圓五廠也有部分機台當機，電力已於當天中午恢復，產線則逐步恢復生產。

不過，業界人士指出，以過去跳電經驗來看，若產線停電超過 3 小時，除爐管內晶圓須全數報廢外，後續處理作業到真正恢復生產最長約需 7 天時間。

華虹集團目前為全球第六大晶圓代工廠，市占率約 2.6%。業界人士預估，此次跳電事件影響華虹三廠晶圓生產量約 1.2-1.5 萬片，而五廠僅部分設備當機，損失相對輕微。華虹三廠主要生產 IGBT 及 MCU，占其 8 吋產能將近 3 成，包括兆易創新、新唐 (4919-TW) 等，均在三廠投片。

受到疫情驅動數位轉型加速，加上 5G、AI 等需求帶動，全球成熟製程產能持續緊缺，台積電 (2330-TW)、聯電、世界先進與力積電等晶圓代工廠，產能持續滿載，供不應求，但在華虹晶圓產出受跳電事件影響下，為避免訂單交期遞延，相關急單仍可望湧入國內晶圓代工廠。