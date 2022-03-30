〈陸港盤後〉各地推經濟維穩措施 地產股飆漲

中國 A 股周三（30 日）收盤三大指數大漲，滬指勁漲近 2%，突破 3,250 點關卡，原因是國務院金融委召開專題會議後，各地政府先後提出經濟維穩措施，帶動地產股強勢拉升。

證券時報報導，滬指周三收盤勁揚 1.96% 至 3,266.6 點，深成指驟漲 3.1% 至 12,263.8 點，創業板指大漲 4.02% 至 2,696.83 點。兩市成交額合計人民幣 9,584 億元，北向資金淨流入 127.26 億元。

香港恒生指數收盤漲 1.39%，恒生科技指數漲 0.34%，融創中國 (01918-HK) 股價漲逾 18%，世茂集團 (00813-HK) 漲逾 19%，佳兆業集團 (01638-HK) 的漲幅也逼近 12%。

地產股周三再度爆發，多檔個股攻上漲停。數據顯示，近 10 個交易日市場主力資金淨流入房地產類股的金額，超過 47 億元，位列 A 股各大族群之首。

資金流入的根本原因，是 3 月 16 日的國務院金融穩定發展委員會專題會議。金融委說，關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

此後，各地政府陸續提出經濟維穩措施，如南京房貸利率下降、福州傳出鬆綁限購政策的消息。目前多地二手房的首套房貸款利率已下調至 5% 以下，個別地區開始出現 4.6% 的利率，與本月 5 年期以上 LPR 報價持平。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，過去多數貸款利率仍超過 5%，目前房貸利率出現和 LPR 同一水準的現象，有助於市場回暖。

中信證券表示，A 股已從情緒驅動回歸基本面驅動的常態，並將進入政策關鍵發力期。近兩周來疫情對經濟影響較大，迅速增強「穩增長」政策發力的必要性和緊迫性。下季經濟將逐步回升，A 股也將逐步走穩，進入中期上行通道。

中金公司則認為，短期內市場仍可能反覆，仍處於磨底階段，但「穩增長」政策更有針對性地發力，可望逐步改善基本面預期，類似前段時間大幅下跌的階段可能已結束。