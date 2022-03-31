加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/03/30）

野村腳勤觀點：

聯準會加速升息不一定是壞事

聯準會主席 Powell 暗示 5 月一次升息兩碼，超鷹派態度不免讓市場感到憂慮，但也許這並不全然是壞事。從歷史經驗來看，金融市場最害怕的不是升息，而是停滯性通膨（stagflation），如同 1970 年代的石油危機，不僅美股接近腰斬，人民的痛苦指數更是居高不下。誠然美國當前的通膨壓力巨大，但觀察最新就業市場仍然強勁，上半年經濟成長也有望維持 3% 以上，顯示經濟尚不至於走向衰退。對於聯準會而言，壓抑通膨是當前的首要目標，因此加速升息可能是勢在必行。後續仍要持續觀察經濟數據與通膨，對於聯準會貨幣政策的影響。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）經濟前景良好：美國 3 月 Markit 製造業與服務業 PMI 分別報 58.5、58.9，創下近 6 個月、8 個月新高。

（二）就業市場強勁：美國初領失業救濟金人數 18.7 萬人，低於市場預期 21 萬人，創 53 年以來新低。

（三）台灣外銷訂單火熱：2 月份外銷訂單金額 516 億元，年增率 21%，連 24 個月收紅，經濟基本面堅強。

大盤利空因素：

（一）中國疫情升溫風險：中國各地包括上海爆疫情升溫跡象，若再實施大規模封城，對經濟恐再有衝擊。

（二）油價上漲引發通膨疑慮：俄烏戰爭推升油價造成通膨壓力。若通膨持續升溫，將不利民生消費需求。

從高速運算商機，看台廠供應鏈的巨大潛力

隨著科技轉型與創新，世界已經進入了大數據時代，許多方便的技術背後蘊藏著大量的資料，而「科技始終來自於人性」，如何能夠快速地處理這些資料，也帶動了高速運算（HPC）相關的龐大商機浮現。除了高速運算最關鍵的 IC 晶片需求之外，進入先進製程的 IP 技術使用量也大幅增加，能夠保護電路完整、提高運算性能的 ABF 載板同樣面臨供不應求，而能夠提升散熱功能的散熱廠商亦可望受惠。然而不只是高速運算，隨著電動車（EV）、自動化、Data Center 等需求迎來爆發，台灣相關的供應鏈廠商均可望受惠，除了大家熟悉的護國神山等權值公司之外，事實上許多中小型廠商在供應鏈中也有著舉足輕重的地位，在科技轉型與創新的浪潮下，這些中小型廠商的爆發性將不容小覷。從我們的觀點來看，儘管市場受到短期黑天鵝事件表現震盪，但長期來看台灣基本面仍相當堅強，建議投資人可以拉長投資期間、分散佈局，當利空事件消退後，股價可望回歸基本面而有表現空間。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/02/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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