〈焦點股〉台積電擴大採用鋰鐵電池 2檔概念股直奔漲停

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 除了不斷電系統 (UPS) 採用磷酸鋰鐵電池外，也將調整高效能運算電腦機房的供電架構，改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統，帶動台股相關電池概念股今 (19) 日表現，包括立凱 - KY(5227-KY)、長園科 (8038-TW)，均強勢攻上漲停板。

立凱 - KY 連續第 3 天攻高，今天一舉衝上漲停板，達 93.2 元，收復月線及短均；長園科也強勢翻紅登上漲停，達 44.1 元，站回所有均線之上。

台積電力推節能減碳、永續環境，2030 年前，所有廠區 UPS 的鉛酸電池將陸續替換成鋰鐵電池，而儲盈 (TRUEWIN) 是台積電 UPS 鋰鐵電池的主力供應商，此次隨著客戶擴大採用，且後續擴廠需求強勁，營運可望直接受惠。

儲盈鋰鐵電池目前主要透過自製、委外代工模式製造，委外大多交由錸寶 (8104-TW) 代工，在台積電等客戶訂單明顯增加下，錸寶營運也獲挹注。

錸寶積極衝刺電池業務，昨天公告擬斥 1.8 億元取得達振能源過半持股，今天股價在買盤追捧下，一度逼近漲停價，最高來到 87.5 元，但午盤漲幅略為收斂，成交量已超過 3.8 萬張。

其他電子概念股包括正極材料的康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，負極材料中碳 (1723-TW)，供應鋰離子電池電解液的聚和 (6509-TW) 及供應電池隔離膜的明基材 (8215-TW)，今天股價漲勢都相當強勁。