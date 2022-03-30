〈財報〉BioNTech去年Q4獲利超預期 擬祭15億美元庫藏股 加碼現金股利

輝瑞新冠疫苗合作夥伴 BioNTech 周三（30 日）公布去年第四季與全年財報，其中 Q4 獲利優於市場預期，並計劃回購最多 15 億美元的股票，以及提出每股 2 歐元的特別現金股利。

截稿前，BioNTech(BNTX-US)ADR 美股開盤前股價勁揚 6.56%，每股暫報 183.70 美元，輝瑞 (PFE-US) 股價略漲 0.44%，每股暫報 52.97 美元。

BiioNTech 去年第四季營收報 55.325 億歐元，去年同期為 3.454 億歐元、Q4 淨利報 31.662 億歐元，去年同期為 3.669 億歐元，上季經調整後每股獲利為 12.18 歐元，優於市場預期的 7.44 歐元。

全年業績方面，2021 年營收報 189.767 億歐元，2020 年同期爲 4.823 億歐元、去年淨利報 102.925 億歐元，上年同期爲 1,520 萬歐元，去年經調整後每股獲利報 39.63 歐元，2022 年同期為 0.06 歐元。

BioNTech 表示，預計在兩年內回購 15 億美元的股票，並提出每股 2 歐元的特別現金股利，該項提議需等在年度股東大會上批准。

展望未來，BioNTech 重申 2022 年新冠疫苗營收在 130 億至 170 億歐元的預期。華爾街分析師預估該項營收為 175.9 億歐元。

該公司也表示，在 2022 會計年度，預估將在研發方面投入 14 億至 15 億歐元，並已將腫瘤臨床階段項目拓展至 16 個。

此外，BioNTech 已擴大與輝瑞在今年 1 月合作的新冠疫苗臨床試驗計畫，以開發新的疫苗與給藥模式，更有效防範 Omicron 變種病毒株。

BioNTech 表示，該計畫將檢測受測者血液中的免疫反應，已把參與試驗人數從 1 月宣布的 1,420 人增加至 2,150 人，預計數據會在 4 月公布。

計畫目的是透過了解疫苗對 Omicron 的保護作用以及對先前變種病毒的交叉保護作用，研究已擴大到幾個小組，受測者將接受以 Omicron 病毒序列為基礎的疫苗與原始新冠病毒的疫苗測試，此外也新增另一小組，注射同時針對上述兩種病毒的單劑疫苗測試。