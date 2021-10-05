德藥廠BioNTech執行長：因應病毒變異 明年恐須推新COVID-19疫苗

德國醫藥公司 BioNTech 執行長 Uğur Şahin 接受英國《金融時報》採訪時表示，因應新冠病毒變異，明年 Covid-19 疫苗可能需要更新。

BioNTech 與美國製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 合作開發 BNT 疫苗，其執行長 Uğur Şahin 補充，新冠病毒將會存留下去且進一步適應，「今年完全不需要不同的疫苗，但是明年中期之前，情況可能大不相同。這是持續性的演進，而這種演進才剛剛開始。」

他提到，目前傳播的變種新冠病毒更具傳染性，但不足以破壞當前疫苗的功效，明年疫苗計畫兩大重點將是為已接種者施打加強劑，並為尚未接種者接種疫苗。

BioNTech 共同創辦人 Özlem Türeci 博士上週表示，新冠病毒將會轉為可管理的病毒，且未來數年將與我們共存，大眾可能需要每 12-18 個月注射一次加強劑。

Covid-19 疫苗股週一延續跌勢，BioNTech 跌近 4.2%、輝瑞下滑 1.19%、莫德納 (MRNA-US) 大跌 4.47%、Novavax (NVAX-US) 下跌 1.83%。

上週五美國製造巨頭默克 (MRK-US) 宣布，其 Covid-19 口服藥可將住院或死亡風險降低約 50%，造成疫苗股當日重挫，因為投資者擔心未來幾個月的疫苗需求恐下降。

例如 Novavax 上週五暴跌 12.4%，而莫德納重挫 11.4%，即使上週四報導指出，莫德納提交第三劑授權但劑量減半，傳 FDA 可能會批准，而劑量減半將有利莫德納生產更多劑疫苗。