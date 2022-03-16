宏碁去年大賺百億元EPS 3.63元創11年高 擬配2.28元股利

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (16) 日公布去年財報，受惠筆電需求強勁支撐下，去年三率三升、大賺百億元，純益 108.97 億元，年增 80.7%，每股賺 3.63 元，創下近 11 年新高，今日也公布去年盈餘配發，每股擬配 2.28 元現金股利，若以今日收盤價 29.7 元計算，現金殖利率約 7.67%。

宏碁去年第四季合併營收 865.3 億元，季增 6.64%、年增 4.73%，毛利率 11.47%，季減 0.08 個百分點、年減 0.19 個百分點，營益率 4.52%，季增 0.25 個百分點、年減 0.18 個百分點，稅後純益 22.4 億元，季減 25.77%、年增 12.46%，每股純益 0.75 元。

累計宏碁去年合併營收達 3190.05 億元，年增 15.1%，毛利率 11.66%，年增 0.79 個百分點，營益率 4.44%，年增 1.22 個百分點，稅後純益 108.97 億元，年增 80.7%，淨利率 3.24%，年增 1.24 個百分點，每股純益 3.63 元，創下近 11 年新高。

宏碁今日董事會也決議，去年盈餘每股擬配發 2.28 元現金股利，除息基準日為 7 月 6 日、發放日為 8 月 4 日，今年度股東會則預計 6 月 10 日在桃園渴望園區舉行。

在新事業方面，宏碁指出，將持續推動多重事業成長引擎策略發展，旗下宏碁智醫 (6857-TW) 近期已由興櫃戰略新版轉至興櫃一般版進行交易，宏碁資訊 (6811-TW) 近期也將送件申請掛牌上櫃、海柏特 (6884-TW) 也已在 1 月申報公開發行。

宏碁近年持續積極發展生活風格 (Lifestyle) 品牌，旗下也成立全新子公司宏碁飲料公司，繼推出 PredatorShot 能量飲、葉黃素飲、膠原蛋白飲及舒眠晚安飲後，今日也宣布再推出 VitaBeauty 乳鐵百億益生菌，拓展多元產品線，也計畫將旗下 PredatorShot 能量飲擴張至全球五大洲。