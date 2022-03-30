台積電：2030年再生水使用比例將達60%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 營運組織副總經理廖永豪今 (30) 日表示，今年南科再生水廠就會啟用供水，預計 2030 年台積電再生水使用比例將高達 60%。

廖永豪表示，隨著半導體技術持續演進，顯著提升產品運算效率，但生產時使用的能源，隨著製程複雜度而增加。

廖永豪指出，先進製程技術複雜度提升，單位產品生產過程用電量也較多，如 5 奈米用電量就比 28 奈米高 4 倍，也因此，台積電專注發展綠色製造，透過節能、溫室氣體減排、水資源節省、廢棄物管理等面向，追求更環保的製造，以最少資源，創造最大企業價值。

廖永豪表示，台積電 2015 年首次購買綠電 1 億度，成為台灣最大綠電採購者，也帶動再生能源成長，2021 年再度成為我國碳中和天然氣最大推手，台灣廠天然氣使用達碳中和；而台積電近 3 年再生能源使用量，已占台灣再生能源總量約個位數百分比。

在水資源管理方面，廖永豪表示，台積電除增加水回收率外，持續強化用水效率，致力推動使用再生水，從 2015 年開始投入再生水技術，與政府積極開發民生、工業用水回收再利用。

台積電透過五大節能團隊落實綠色創新，2020 年新增節電量 5 億度，相當於減少 25 萬噸碳排；2018-2020 年以超過 272 項節能行動方案，應用於 68 種先進製程機台，平均節能達 14%，預計 2030 年達到平均節能 22% 的目標。