證交所緊盯10家外資出具台積電報告 金管會澄清為例行查核

立委日前在財委會指控，外資大玩兩面手法，一邊喊多台積電、一邊賣超倒貨，今 (24) 日傳出，在金管會的指示下，證交所大動作出動 3 組人馬，了解 10 家外資券商出具台積電研究報告後是否依內控辦法執行。金管會澄清，沒有發函給外資，也沒有指示證交所，證交所本來就會持續性對券商監理，此次是對外資的例行性查核。

外傳證交所擬訂了 6 大調查項目，要求 10 家外資說明自去 (2021) 年 12 月至今年 3 月 21 日，共出具幾份台積電報告、有無自營部門、受查期間有無大量或其他異常賣出台積電股票，說明賣出原因及依據為何、賣出台積電前 5 大經紀客戶，說明客戶大量賣出原因及依據為何、為何未參考研究報告建議方向操作？

遭到證交所券商輔導部查核的 10 家外資券商包括：上海匯豐、大和國泰、台灣匯立、花旗環球、美林、高盛、野村、瑞銀、摩根士丹利及摩根大通。

證期局副局長高晶萍表示，金管會沒有發函給外資，也沒有對外資調查的問題，只有請證交所提供相關資料給金管會，而證交所本來基於維護市場運作，證交所本來就有「例行持續性的監理作業」，並非「首次」、「大動作」的情況，只是對外資的例行性查核，也非針對個股，這樣的查核沒有要干預市場，請外界不要用放大鏡來檢視查核的動作。

但證交所對外資的調查問卷中，直接點名台積電，被質疑是否針對個股，高晶萍表示，問卷不是金管會發的，所以不知道證交所所列問卷內容。