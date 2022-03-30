美FDA疫苗部主管：秋季疫苗免疫力下降 恐需打到第四劑 甚至第五劑

美國食品和藥物管理局 (FDA) 高階官員周二 (29 日) 表示，今年秋季美國國民可能需要再次接種新冠疫苗追加劑，因為公衛專家預料，寒冷的氣溫下，疫苗帶來的免疫力會減弱，恐加快傳染速度。

疫苗監管部門負責人 Peter Marks 博士表示，今年秋季 50 歲以下的美國民眾可能需要接種第四劑，而現在有資格接種第四劑的民眾，若有證據凸顯利大於弊，可能獲得第五劑接種。

Marks 還表示，美國可能切換不同的疫苗，針對特定新冠病毒的疫苗或者混合數種疫苗。現有的疫苗是針對 2019 年底中國武漢出現的原始病毒所開發，隨著病毒變異，疫苗的有效性也隨時間推移而下降。輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 正針對 Omicron 與其他不斷變異的病毒株疫苗進行臨床試驗。

FDA 將於 4 月 6 日召開諮詢委員會會議，討論美國未來加強劑的使用，以及疫苗是否需要更新，以利強化面對變種病毒的防護力。

Marks 說：「如果秋季大眾需要再接種加強劑，且更廣泛地推動注射加強劑，這不令人意外。屆時可能會決定轉用針對某一種病毒株或其他東西的疫苗，而非目前擁有的原型病毒疫苗。」

FDA 周二批准輝瑞和莫德納第四劑疫苗，用於 50 歲及以上的人群。FDA 也授權對免疫系統受損的年輕人進行第二次加強劑，12 歲及以上患有某些潛在疾病的人可施打輝瑞，18 歲及以上有相同健康問題的人可接種莫德納。

Marks 指出，以色列的研究證據表明，第四劑可以降低老年人住院和死亡的風險。目前更具傳染性的 Omicron 子變體 BA.2 已在歐洲主要國家和中國引發新一波傳染，並成為美國當前最主要病毒株。白宮首席醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci) 本月稍早表示，BA.2 可能導致美國的感染率上升。

FDA 決定向老年人提供第四劑疫苗，並為某些免疫系統受損的人提供第五劑疫苗，以利他們在發生新一波疫情時有防護工具。

然而，科學家和公衛官員對於現在是否需要接種更多加強劑意見分歧，以色列科學家發現，與接種三針的人相比，第四針可顯著降低 60 歲及以上人群的死亡率。該研究來自 Ben Gurion 大學和以色列最大的醫療保健提供者 Clalit Health Services ，但尚未經過同業審議。

另一項以色列研究針對 18 歲及以上的衛生保健工作者，其結果表明，第四劑疫苗並未增強年輕人的免疫力，其中許多人仍然出現無症狀和輕度突破性感染。

Gili Regev-Yochay 博士和 Sheba 醫療中心和以色列衛生部的一個科學家小組指出結果，「健康年輕的醫療保健工作者接種第四劑，其效果恐怕微乎其微。」