疫情再起 中國封城 對經濟影響有多大？

中國疫情再起，機構預估，疫情可能導致中國第 1 季經濟成長率減少 0.3-0.7 個百分點，且疫情不僅影響消費與服務業，也會透過交通物流、房地產銷售等環節，拖累製造、營建業。

第一財經報導，中金公司估算，截至 3 月 18 日，疫情波及的地級市國內生產毛額（GDP）占全國的比率為 37.6%，受影響省份數量和城市經濟體量都寫下兩年來新高，預估疫情會導致本季 GDP 成長率掉 0.3-0.7 個百分點。

彭博則報導，據香港中文大學經濟學者估計，中國政府採取的封控措施，可能使中國至少每月損失 460 億美元的經濟產值，相當於 GDP 的 3.1%，

經濟學者推估的依據是實施定向封鎖措施的城市，占 GDP 的比重達到 20%，且若這些城市仿效上海加強防疫，要求多數民眾待在家裡，對經濟的影響可能翻倍。

本月以來中國疫情散發，特別是長三角和珠三角的經濟中心城市，服務業和線下消費受到較大衝擊。

在各地加強防疫的情況下，市內和跨區人員流動明顯減少，對線下聚集型、密接型消費影響較大，旅遊出行、餐飲等數據明顯下滑。

民生證券發布的研究報告顯示，地鐵客運量、各城市擁堵延時指數、輕紡城成交量等與服務業相關的指標，相較於工業品指標，3 月後降幅更加明顯，其中地鐵客運量已下滑至近五年來同期最低水準。

疫情不僅影響消費和服務業，還會透過交通物流、房地產銷售等環節，衝擊製造、營建業。中金公司的高頻數據監測顯示，水泥出貨率、建築鋼材成交量等數據都出現回升放緩的跡象，甚至回落。

民生證券分析師周君芝說，「慶幸的是，疫情對工業生產影響較弱，高頻數據驗證這一點」，工廠可增加庫存，以減緩疫情對運輸的影響，且工廠地點遠離市中心，工廠開停工成本較高，尤其是上遊原材料工業，因此業者不會輕易降低產能利用率。