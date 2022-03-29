新晶投控去年EPS 0.43元 創投控成立來新高

太陽能 EPC 業者新晶投控 (3713-TW) 今 (29) 日公告去年財報，儘管去年第四季受成本上漲干擾、營運轉虧，但全年仍在上半年 EPC 工程需求暢旺下，稅後純益 0.34 億元，年增 580%，每股稅後純益 0.43 元，為投控成立以來新高。

新晶投控去年受惠太陽能工程需求暢旺，上半年營收、獲利雙創同期新高，不過，下半年起隨著模組價格上漲，以及鋼構、鋁支架與電線等成本節節攀升，侵蝕部分獲利，影響下半年營運轉虧。

展望今年，新晶投控因應原物料價格不斷增加，已向業主提高報價，有助進一步緩解成本上漲的壓力，預計第二季起獲利可望逐步改善。

新晶投控去年第四季營收 2.13 億元，季增 180.26%，年增 166.25%，毛利率 8.45%，季減 21.63 個百分點，年減 12.01 個百分點，營益率 - 1.88%，較上季與前年同期轉負，稅後虧損 0.05 億元，虧損較上季擴大、較前年同期轉虧，每股稅後虧損 0.06 元。

新晶投控去年全年營收 6.76 億元，年增 300%，毛利率 17.52%，年減 6.85%，營益率 6.41%，年增 4.48 個百分點，稅後純益 0.34 億元，年增 580%，每股稅後純益 0.43 元。