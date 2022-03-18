中壽擴大投資台灣再生能源 攜手全球最大海上型太陽能電廠合作

開發金 (2883-TW) 旗下中國人壽今 (18) 日宣布，與日本丸紅株式會社 (Marubeni Corporation)100% 持股的台灣子公司辰亞能源結盟共同投資綠能產業，合作目前全世界最大海上型太陽能電廠，此不但將擴大台灣再生能源市場，同時更是國內壽險公司與日本大型商社合作太陽光電領域的首例。

中壽近年來積極投資與扶持天然氣發電、綠色能源等項目，響應政府綠色金融和再生能源政策，截至 2020 年止，直接、間接投資相關產業餘額達近新臺幣 1306 億元，帶動社會效益成長發展。

中壽此次與辰亞能源合作項目包含「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，是目前全世界最大的海上型太陽能電廠，預計每年貢獻台灣 2.5 億度綠電，可提供 7.2 萬戶家庭的年用電量，且這次的合作對象母公司日本丸紅株式會社，深耕台灣超過 65 年，讓此案也增添以具體行動證明台日綿長的友誼。

中壽表示，考量壽險本業特性從責任投資出發，希望以實際行動對全球溫室氣體減量做出貢獻，除了已自主完成投資組合的碳排放盤查並規劃減碳目標，同時透過推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」等三大氣候行動方案，不僅響應綠色金融，也鼓勵被投資對象朝向低碳轉型。中國人壽對於氣候風險與機會的評估及管理，以及對氣候行動的控管與揭露，通過英國標準協會 (BSI) 確證，取得全球第一張「ISO 14097:2021 氣候變遷投資活動評估及報導報告」確證聲明書。

因應全球氣候變遷議題，中壽表示，身為金融產業的一員，將自主響應格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）協助全球朝向淨零排放發展的承諾，透過永續金融的決策程序及資金引導，激勵企業精進氣候風險管理並支持產業轉型。

