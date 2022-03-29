道瓊運輸類股指數本月表現超越大盤 顯現經濟前景看好

美國運輸類股近期走勢優於大盤，道瓊運輸類股指數 3 月大漲 8%，表明市場對經濟前景的樂觀情緒，有望推動整體股市走高。

通常當火車、飛機等營運商看好原物料、商品及旅遊需求旺盛時，經濟前景看好。因此，有部分投資人將運輸類股的表現視為一個重要指標，能顯現商業環境是否繁榮。

數據顯示，追踪 20 家美國大型運輸公司的道瓊運輸類指數 (Dow Jones Transportation Average) 3 月迄今已上漲 8%，優於道瓊工業平均指數的上漲 3.1%，以及標準普爾 500 指數的上漲 4.6%。

對於擔憂經濟衰退的投資人而言，這樣的漲勢是一個令人安心的訊號。State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，這表明美國經濟可能比一些人認為的更有韌性或基礎更穩固。

運輸類股中領漲的個股包括美國貨櫃運輸巨頭美森輪船 (MATX-US)，今年迄今已上漲 35%，汽車租賃公司 Avis(CAR-US) 迄今上漲 25%，美國郵輪駁船運營商 Kirby(KEX-US) 上漲 23%。

此外，航空業企業高層主管表示，旅行需求正在反彈，他們相信客戶願意支付更多費用買票，能夠彌補更高的燃油成本。

投資管理公司 Farr, Miller & Washington 執行長兼創辦人 Michael Farr 表示，當航空公司表示他們迎來旺盛需求時，表明消費者支出強勁，擁有可支配資金能夠用來旅遊。同時也顯示出消費者將在經濟的其他領域中帶來消費支出。