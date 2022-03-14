台灣IC產業報酬指數 聯詠、聯發科入列

指數公司公布新編的「特選台灣 IC 設計產業代表報酬指數」，自 3 月 14 日起委請證交所每 5 秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，入選成分股包含瑞昱 (2379-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW) 等，年化報酬率為 26.38%。

根據指數公司公布的成分股包含，瑞昱、聯發科、聯詠、力旺 (3529-TW)、信驊 (5274-TW)、群聯 (8299-TW)、祥碩 (5269-TW)、愛普 (6531-TW)、創意 (3443-TW) 及義隆 (2458-TW)。

指數公司指出，「特選台灣 IC 設計產業代表報酬指數」以上市櫃普通股為指數母體，採樣範圍排除外國第一上市櫃公司，選取發行市值前 15 大，個別成分股權重上限 15%、前五大成分股權重總和不得超過 60%，表彰台股 IC 設計產業具代表性股票組合之含息投資績效表現。

根據指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣 IC 設計產業代表報酬指數」年化報酬率為 26.38%、2021 年殖利率為 4.50%，表現均優於大盤指數 (13.84%、3.40%) 及台灣全市場半導體報酬指數 (24.80%、3.52%)。

根據工研院統計，2021 年臺灣 IC 設計產值達 1.21 兆元，較 2020 年大幅成長 40.7%，預估 2022 年持續成長，年增約 14%。

「特選台灣 IC 設計產業代表報酬指數」挑選台股受高度矚目的 IC 設計產業具代表性股票，聚焦半導體產業鏈核心，期可藉由指數金融商品的發行，簡化投資人參與 IC 設計產業發展的投資管道。