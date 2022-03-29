投資人大膽抄底都賺了！全球5G 、AI ETF強彈3月超吸金

所謂跌深就是最大的利多！三月份美股觸底反彈，投資人進場意願強勁，沒讓台股 ETF 專美於前，跨國科技 ETF 3 月規模增幅同樣搶眼，20 檔跨國投資產業型 ETF 中，共有 4 檔規模月增幅超過兩成，其中增幅最高的是元大全球 AI(00762-TW) 月增逾 47%，緊接在後分別為以 5G 產業為主的元大未來關鍵科技 (00876-TW)、投資電動車供應鏈的國泰智能電動車 (00893-TW)，以及聚焦未來通訊產業的元大全球未來通訊 (00861-TW)，4 檔合計規模月增近百億，ETF 指標元大投信強佔三檔。

受聯準會升息議題、俄烏戰爭等不確定性事件影響，美股在 2 月底全面重挫，衝擊多檔科技 ETF 今年以來跌幅甚至一度達 20% 以上，不過隨聯準會重啟升息大勢底定、俄烏衝突利空鈍化，科技 ETF 自 3 月中旬展開反彈，而且是跌得愈深就彈得愈兇，投資人在逢低加碼的選擇上，也很明確傾向挑選成長火力集中的「5G+AI」、「電動車」、「半導體」三大族群，至於泛科技或是偏本夢比的生技主題，資金流入力道就較小，相對不受青睞。

法人指出，全球市場今年以來最大的特色就是反應快速，無論聯準會升息預期與地緣致不確定性，股市下跌都是「一步到位」，指數呈現緩漲急跌走勢，這對於保有現金部位的投資人而言，要找到逢低進場的機會點相對容易，特別是發展性明確的 5G、AI、電動車主題；同時，科技類股經過這一波劇烈修正後，已大致反映聯準會升息的不利因素，走勢回穩反彈，如那斯達克綜合指數反彈至年線、費城半導體指數站回年線，且下方呈現強勢反彈的短期均線多頭排列，未來在基本面的支持下，突破壓力行情值得期待。

觀察本波反彈行情，美股表現較台股強勁，反映在科技 ETF 股價上更是明顯。三月規模成長率最高的元大全球 AI(00762-TW)，自 15 日以來上漲超過 15%，全球 5G 代表元大未來關鍵科技 (00876-TW) 也有近 9% 漲幅，表現遠勝單一國家 5G ETF 的 4%。法人表示，在聯準會升息預期只增不減下，引導資金回流美股，加上美股經修正後來到相對便宜進場點，現在想要布局主題式投資，特別是 5G 產業，全球型 ETF 絕對是首選，

元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 研究團隊分析，科技相關指數具備高成長潛力，本益比相對傳產指數較高，因此在面對市場風險情緒升溫時，通常跌幅也較顯著，不過只要全球對於科技主題的需求不減，指數回復的力道也十分強勁。以國內投資全球 5G 的指標 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數為例，指數成分股主要集中在 5G 中上游供應鏈，為全球發展 5G 領先受惠標的。參考聯準會前一次自 2015/12/16 啟動升息循環後的經驗，該指數在三個月左右就收復跌幅，後續的 6 個月、1 年與 2 年，更創造 3.4%、27.7% 和 77.2% 的驚人漲幅，突顯科技主題「逢回加碼」的投資魅力。

元大未來關鍵科技 ETF(00876-TW) 研究團隊認為，針對未來的各種題材，不管是元宇宙、自駕車或是太空通訊等熱門趨勢，都需要大量半導體及高速傳輸，也都和 5G 關鍵元件製造商密不可分，預期全球 5G 相關個股在升息前後的報酬表現，將呈現「先蹲後跳」走勢，對投資人來說，當前有機會是很好逢低切入的布局時機。

表、三月份跨國投資產業型 ETF 規模成長率前十名