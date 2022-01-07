美銀上調Coinbase評級至「買入」股價上看340美元

據報導，美國銀行 (Bank of America) 分析師 Jason Kupferberg 將 Coinbase(COIN-US) 的評級上調至「買入」，理由是該加密貨幣交易所的營收轉向更加多元化，股價仍有上漲空間。

Kupferberg 將 Coinbase 的評級由「中性」上調至「買入」，同時將目標價維持在 340 美元不變，較週三收盤價高出 45%。「上調評級的主要原因是我們觀察到這個加密貨幣交易所的營收將會更加多元化，我們認為這種趨勢會在 2022 年持續加速。」Kupferberg 說道。

分析師表示，在 2021 年第三季，Coinbase 訂閱和服務營收占總營收的 12%。到了 2023 年，訂閱和服務營收占比預估將達到 16%。推動相關趨勢的因素包含區塊鏈獎勵、更多用戶學習賺取加密貨幣、可能推出的 NFT 交易平台和去中心化金融産品。相關趨勢也可能促進機構投資者對該股票的興趣增加。

Kupferberg 也表示，可以肯定的是，來自監管的不確定性仍然是一種風險，但相信 Coinbase 的技術和創新將是帶來差異化的因素，因為有越來越多的消費者和機構參與到加密貨幣生態系統。

Kupferberg 也指出，Coinbase 在過去 2 個月的表現落後於標準普爾 500 指數大約 35 個百分點，使得該公司估值更具有吸引力。

加密金融公司 Polychain Capital 創始人兼首席資訊官 Olaf Carlson-Wee 在先前也曾表示，他認為 Coinbase 被市場低估了，目前很多傳統網路巨頭人才都在向加密貨幣產業流動，這就是一個很明顯的跡象和趨勢。