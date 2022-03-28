〈友達展望〉訂三年股東報酬計畫提高股利能見度 不排除再加碼

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日破天荒宣布擬減資 2 成，加計盈餘配發，每位股東將可拿回 3 元現金，更釋出三年股東報酬計畫，預計減資後，2023、2024 年合計將至少發出 3.5 元現金股利，董事長彭双浪表示，主要是希望提高股利能見度、讓股東可以獲得穩定回報，也承諾營運若優於預期將再加碼。

彭双浪表示，過去股利發放原則是在有獲利的第二年度發放，但友達希望能給長期支持的股東穩定回報，所以今年一次提出三年計畫，訂定三年股東報酬總額將不少於 557.7 億元，提供股東穩定回報。

對於友達提出的股東報酬計畫，市場認為有兩大考量，第一，友達未來仍有大型投資計畫，包含昆山廠擴產、台灣新建一座 8.5 代線面板廠支出，可藉此保留多一點現金支應，其次，是反映今明年面板市況並不如去年強勁，將部分盈餘保留至明後年發放，確保股東每年都可以分得營運果實。

彭双浪表示，友達近年持續進行價值轉型、雙軸轉型，並調整財務體質，目前財務結構非常健康，每年營運都可為友達帶入穩定現金流，目前淨負債比為 - 10%，已發布的重大投資、資本支出也都納入未來現金流計算，三年股東報酬計畫不會影響未來營運、重大投資，後續也將滾動式檢討。

至於友達為何選在此時進行減資，彭双浪解釋，過去面板產業因應快速成長需求，不斷透過資本增加擴大規模，隨著產業進入「高原期」，若可透過更精簡的資本做到相同結果，資本可以適度瘦身，也因此今日董事會討論決議降低約 20% 股本。

彭双浪也補充，友達有信心且有能力以目前的營運方式，支應未來營運、資本支出需求，目前後續並任何增資計畫。