友達加入RE100倡議 宣示2050年全面使用再生能源

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (21) 日宣布，正式成為全球再生能源倡議組織 RE100 會員，也是全球顯示器製造業中首家承諾 2050 年全面使用再生能源的企業，此外，在科學減碳目標 (SBT) 基礎下，承諾 2025 年達成絕對減碳 25%、2030 年實現所有辦公據點零碳排。

友達董事長彭双浪表示，今年是友達對抗氣候變遷的重要里程碑，除加入 RE100 確立再生能源使用目標外，作為台灣氣候聯盟創組企業之一，也將碳管理延伸至供應鏈夥伴，以智慧製造能力為基礎，由內而外引領價值鏈實現綠色生產承諾。

因應氣候變遷，友達也將內部永續委員會升級為 ESG 暨氣候委員會，以董事會、委員會為決策核心，並在原訂永續目標下強化氣候當責治理、訂定淨零碳排藍圖。

友達表示，在組織直接排放上，友達以自身智慧製造能力，結合物聯網、大數據分析技術，除獲得世界經濟論壇全球燈塔工廠肯定外，去年也成為全球首家通過 ISO14064:2018 新版溫室氣體查證的面板製造商，旗下子公司友達宇沛也推展綠色製造全流程解決方案。

間接排放用電上，友達每年在製程上節電 1.5%，並計畫分階段提高再生能源應用，包括太陽能與風電的使用比例，估 2030 年達到 30%、2050 年則提升到 100% 使用再生能源，友達也在 2008 年跨入太陽能事業布局，以自建電廠、綠電轉供模式，增加太陽能運用。

友達也希望與供應鏈共同響應減碳行動，友達指出，關鍵供應商將承諾完成溫室氣體盤查、建立 ISO 50001 能源管理系統，並以 2030 年前達成減碳 20% 為目標，同時也將品牌客戶持續開發應用循環經濟、再生材料的綠色產品。