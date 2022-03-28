俄烏戰爭、通膨夾擊 Q2 DRAM價格估續跌0-5%

研調機構 TrendForce 預估，第二季整體 DRAM 均價跌幅約 0-5%，由於買賣雙方庫存略偏高，加上 PC、筆電、智慧型手機等受俄烏戰事和高通膨影響，削弱消費者購買力道，目前記憶體主要需求來源為伺服器，第二季 DRAM 仍處於供過於求。

PC DRAM 方面，受俄烏戰爭影響，引發 PC OEM 對第二季訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單，進而下修今年出貨目標，但整體供給位元仍成長，第二季 PC DRAM 價格跌幅再擴大至 3-8%，且可能進一步惡化。

Server DRAM 方面，目前雲端服務供應商及企業端客戶 server DRAM 庫存水位與第一季大致持平，屬長料的 server DRAM 供給達成率仍高於 100%，將延續至第二季，但隨著旺季備貨潮啟動，價格跌幅可望收斂至 0-5%。

Mobile DRAM 方面，受高通膨、各國疫情變化及俄烏戰爭等因素影響，不排除智慧型手機生產量可能持續下修，預估第二季供過於求將持續，跌幅約 0-5%。

不過，Consumer DRAM 方面，受惠 WiFi 6、5G 基地台等對 DDR3 需求持續強勁，加上韓廠逐步減產，DDR3 第二季價格將上漲 3-8%，DDR4 則維持跌勢。

除 Consumer DRAM 外，Graphics DRAM 也因美光第二季將退出 GDDR6 8Gb 供給，造成短暫供需失衡，預估第二季價格將轉為上漲 0-5%。