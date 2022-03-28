〈揚智法說〉宣布3+3平台整合方案 啟動轉型3.0新計畫

機上盒晶片龍頭揚智 (3041-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長梁厚誼會中宣布 ALi 3.0 轉型計畫，未來揚智將以 3+3 平台整合方案，三大智能裝置事業與三大新應用領域，做為長線布局的戰略發展方針。

梁厚誼指出，過去 1 年揚智不僅在營收蛙跳，營運也終結 7 年虧損，除了在核心事業穩定擴展外，智能裝置新產品線包括智能多媒體、智能語音、智能移動也都開花結果，新產品線整體業績去年增長率高達 150% 以上。

其中，智能多媒體串流裝置全年出貨量突破百萬台，智能語音解決方案也順利導入多國語言消費產品，智能移動則獲得客戶用來量產居家清潔機器人，現正往商務型、影像辨識的服務機器人進行發展。

梁厚誼表示，揚智擁有豐富的矽智財與 SOC 生態系統開發技術，自主研發的矽智財高達 90%，未來將充分運用自主 IP 與專利，配合物聯網普及化、數位轉型和智能化升級的產業發展趨勢，將延伸觸角到全新的事業領域。

揚智自主 IP 包括核心運算、AI 加速、影音處理、衛星通訊、安全加密、高速傳輸、有無線通訊、周邊介面與 AI 算法等，期望透過軟硬整合的成熟技術，為客戶提供模組化、平台化解決方案，包括 ASIC、智能車用、低軌衛星、元宇宙等領域。

細分三大新應用，梁厚誼補充，揚智車用擁有完整的運算、影音、通訊還有異質架構整合能力，正積極導入車用開發流程，分食高速成長的車用電子市場；揚智也具備衛星通訊射頻、基頻的矽智財，未來可望配合多國發射低軌衛星及後續汰換的地面接收需求。

另外，元宇宙方面，揚智除了 AI 邊緣運算和影音處理的技術與量產經驗，還有高速傳輸 USB、HDMI 等 IP，可與夥伴共同打造沉浸式影音體驗，以及大量高速資料傳輸的解決方案，加入元宇宙盛會。

梁厚誼強調，未來揚智將以完整的矽智財為基礎，全力衝刺 ALi 3.0 的轉型目標，包括智能家居、智能車用、智能程式等領域，創造營運綜效與規模的發展。