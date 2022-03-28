〈揚智法說〉今年營收估年增1成以上 拚每季獲利

機上盒晶片龍頭揚智 (3041-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理程心璿指出，現今已感受世足賽帶來的強勁需求，全年營收可望維持兩位數成長，並以各季度獲利為目標，對營運審慎樂觀。

程心璿表示，揚智機上盒事業過去 1 年在新興市場有所斬獲，如非洲、南亞與南美洲，其中，非洲市場受惠當地最大運營商擴大投資基建，揚智市佔率超過 50%，印度市場也切入一線運營商，在南美洲更替換客戶現有解決方案，帶動整體業績年增幅達 40%。

除新興市場，揚智去年歐洲區業績也倍增，除客戶與市場拓展，也將多媒體產品導入機上盒解決方案，如去年下半年就整合 ALEXA 智慧語音助理功能，讓使用者可透過語音切換節目頻道、詢問天氣預報等，目前已通過 ALEXA 驗證，並在亞馬遜 (AMZN-US) 歐洲通路上架，正式打入亞馬遜生態鏈。

展望今年，程心璿看好，今年是世界盃足球賽的年度，預期營收將有更突出的表現，加上近期眾多國家如巴西的 5G 移頻計畫，以及印尼、義大利等進行電視訊號的類比數位轉換計畫，看好區域性成長機會，奠定本業與新事業穩健的發展基礎。

針對晶圓代工現況，董事長梁厚誼指出，現今揚智所使用的製程供給還是相當緊張，價格還是有壓力，至於全年漲幅、取得產能仍持續觀察。