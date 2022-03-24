揚智去年Q4 EPS 0.05元寫6年新高 全年虧損大幅收斂

機上盒晶片廠揚智 (3041-TW) 今 (24) 日公布去年財報，受惠在營運商市占率增加、新事業貢獻及漲價效益顯現，去年第四季每股稅後純益達 0.05 元，寫下 6 年來新高，全年營運三率三升，稅後虧損 0.9 億元，較前年虧損 2.39 億元大幅收斂，每股稅後虧損 0.47 元。

揚智去年第四季營收 8.42 億元，季增 18.42%，年增 46.43%，毛利率 34.68%，季減 6.97 個百分點，年增 4.83 個百分點，營益率 1.63%，較上季及前年同期轉正，稅後純益 0.08 億元，季增 972.14%，較前年同期轉盈，每股稅後純益 0.05 元。

揚智去年全年營收 28.15 億元，年增 35.86%，毛利率 37.91%，年增 6.15 個百分點，營益率 - 3.31%，稅後虧損 0.9 億元，較前年虧損 2.39 億元大幅收斂，每股稅後虧損 0.47 元。

揚智近年隨著聯發科 (2454-TW) 大將梁厚誼進駐公司後，經歷一連串的組織重整與精實，虧損逐漸收斂，梁厚誼先前也表示，儘管目前公司尚未轉盈，不過正朝此方向前進，相信不久的未來可以獲利，並預期將有更多元的營收來源。

另外，揚智也在今年農曆年後公告，延攬安國 (8054-TW) 前事業處總經理程心璿出任最新總經理，預期將在下周法說會向外界釋出最新展望。