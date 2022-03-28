〈台股盤中〉一度重挫逾300點回測年線 防疫概念股逆勢強彈

台股今 (28) 日受上海封城、國內疫情升溫，加上美股電子盤全數走跌，開低走低，權值電子股普遍遇壓，拖累大盤一度重挫逾 300 點，最低下探 17368.66 點，回測年線，盤面上防疫概念股則逆勢走揚，今預估成交量縮至 2500 億元。

觀察電子權值股走勢，台積電 (2330-TW) 下跌逾 2%，回測月線 582 元支撐，聯發科 (2454-TW)、台達電跌幅均超過 2%，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 也都被壓在盤下，不過，貨櫃三雄早盤跌勢收斂，萬海午盤前一度由黑翻紅。

高價股賣壓同樣沉重，AES-KY、力旺均重挫逾半根停板，矽力 - KY、大立光、祥碩、譜瑞 - KY、旭準、世芯 - KY 等跌幅也都超過 1%。

不只上海因應疫情封城，台灣本土疫情確診數也暴增，導致資金再度湧入防疫概念股，毛寶、美德醫 - DR、亞諾法、恆大、康那香、合世午盤前攻上漲停，寶齡富錦、ABC-KY、瑞基、熱映漲幅均超過半根停板，物流概念股宅配通、嘉里大榮表現同樣強過大盤。

另一方面，由於俄羅斯受西方國家制裁，首度鬆口表態考慮接受比特幣支付友好國家購買天然氣及石油，助推比特幣價格回升，近一日最高來到 47650 美元價位，收復今年以來跌幅，激勵與加密貨幣連動度高的顯卡廠今日股價表現，青雲大漲 3%，映泰、撼訊、麗臺等漲幅均超過 1%。

展望未來，台股近期再度面臨疫情干擾，廠商普遍認為上海封城對生產影響有限，但後續還要關注貨運物流是否受到波及，本周也即將迎來清明連假，且適逢季底投信做帳轉結帳壓力增，預期台股短線仍將維持震盪走勢。