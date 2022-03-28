〈上海封城〉喬山兩座廠區停工 備有1個月庫存受影響有限

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 旗下兩座廠位在上海，配合當地政府防疫措施停工，復工時間待當地政府通知。對此，喬山表示，上海廠至少都有備一個月安全庫存，對營運影響有限。

喬山生產基地包括台灣、上海與越南，其中上海廠占總產能 55%，供應全球商用、家用通路，近年因應健身需求與客戶市占率提升，已完成擴產計畫。

中國上海市政府為遏制疫情擴散、實現清零，以黃浦江為界分區分批實施核酸檢測，封控區域內所有企業實施封閉生產或居家辦公。喬山子公司喬山健康科技 (上海) 公司，及喬山健身器材 (上海) 公司均配合政策停工。

喬山表示，子公司都有備安全庫存，至少一個月，加上第二季為產業出貨淡季，營運受影響有限，待政府恢復復工後，預期第三季營運有機會轉強。

展望今年，喬山預期，全球健身器材市場會回到積極成長軌道，目前全球前十大連鎖健身房皆是喬山客戶，今年前 2 月商用營收比重攀升至 7 成，加上高毛利產品比重增加，估今年下半年營運逐季成長，全年營收至少年增逾 1 成。

喬山去年第四季稅後純益 4.74 億元，較前一季虧轉盈、年減 3.1%，每股純益 1.57 元；去年全年純益 3815 萬元，年減 94.4%，每股純益 0.13 元。