富邦媒打造線上公益平台 週期購推定期捐款服務

隨著數位浪潮席捲，數位公益趨勢日漸蓬勃發展，富邦媒 (8454-TW) 醉心宣布，在營運穩健成長之餘，投入平台核心資源，致力打造值得信賴的「網路公益平台」，旗下 momo 購物網推出全新館別《樂公益》，期許藉此提供公益團體一個發聲場域。

富邦媒此次以「社會共好樂生活」永續主軸，打造全新館別《樂公益》，首波推出公益周期購「定期捐款」、公益精選「當月公益活動」和回顧走廊「公益故事」三大公益服務。

其中，momo 將站上週期購服務與小額百元捐款結合，推百元定期捐款愛心服務，捐款者可依不同時間週期，選擇每隔 30/60/90/180 天自動捐款，單次捐款金額 100 元起，不同年齡層會員可依能力輕鬆無負擔捐款，一同擴大善的循環力量。

而當月公益活動則是定期推出公益精選專案，例如，3 月 momo 攜手第一社會福利基金會，推動《守護憨兒 陪他到老》愛心百元捐活動，捐出的款項將全數用於第一社福雙老家庭服務費用；為感謝會員們的愛心響應，單筆捐款滿 500 元，即贈第一口罩工廠製作醫用口罩，並可參加粉絲專頁抽獎活動，有機會獲贈愛心大使宋芸樺親製手工精油皂。

公益故事回顧走廊則提供合作的公益夥伴們，分享其理念和散落在台灣各個角落的關懷故事，讓 momo 會員們能透過「樂公益」，認識並關注不同的社會議題。

據 momo 購物網「2022 網友公益關懷大調查 (總投票數 1549 票)」發現，環境保護 (42%)、兒少照護 (34%) 最受關注，其中，「環境保護」獲多達 649 票，兒少照護獲 519 票；同時，婦女關懷、長者服務、身心障礙扶持等議題也有許多網友們關心。

富邦媒長期關注社會議題，整合投入站上金流、物流、資訊流等服務資源，協助對象包括弱勢婦幼、長者關懷、身心障礙者等，近十年來集結公益慈善總金額超過 3.7 億元，2021 年更較 2018 年成長逾 112%，年年攀升，期間號召參與響應人次多達近 400 萬人次。

此次富邦媒公益專館《樂公益》長期合作的公益團體包括心路基金會、家扶基金會、喜憨兒基金會、志玲姊姊慈善基金會、唐氏症基金會、第一社會福利基金會、伊甸基金會、創世基金會、衡山基金會和現代婦女基金會等數十個公益團體，也將不定期新增合作夥伴。

富邦媒強調，透過平台的審核把關，提供會員安心、便利和隨時隨地響應數位公益參與行列的管道，並與全民齊心建構社會共好樂生活。